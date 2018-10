Cosenza, Braglia: "Peccato, bisogna essere un po' più furbi"

© foto di Alfonso Miranda

Il Cosenza esce sconfitto dalla gara del Rigamonti contro il Brescia. A Jonica Radio parla l'allenatore dei calabresi, Piero Braglia: "Noi abbiamo fatto la gara che abbiamo preparato. Siamo stati pericolosi con Maniero. Non so perché ci abbiamo annullato quel gol nel primo tempo. Ho molti dubbi al riguardo. L’errore di Saracco, l’unico commesso oggi, ci è costato caro. Noi siamo riusciti a gestire la partita a grandi linee. Ai ragazzi non dico nulla, solo che ci vorrebbe un po’ di furbizia in più".