A quasi 30 anni dalla sua tragica morte, la città di Cosenza non ha ancora dimenticato Donato Denis Bergamini. La Tribuna B dello Stadio Marulla ha reso omaggio all'ex centrocampista rossoblù con una coreografia da brividi prima della sfida con il Venezia: "Giustizia per Denis", la scritta a caratteri cubitali esposta dai tifosi della squadra calabrese. L'ennesimo invito a far luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.