Cosenza, Maniero al 45': "Ancora aggressivi per tener botta al Brescia"

© foto di Federico Gaetano

A fine primo tempo del match contro il Brescia, a Dazn, interviene l'attaccante del Cosenza, Riccardo Maniero: "Dobbiamo essere aggressivi e continuare a tenere botta. Dobbiamo continuare a fare punti. Occasione sprecata? Sì, ho avuto per tempo per coordinarmi e non è andata bene".