Cosenza, Trinchera: "Da noi troppe divisioni fra leghe, ma si può seguire l'esempio tedesco"

Il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni di Sportitalia soffermandosi sulle problematiche del calcio italiano in questo momento d'emergenza per la pandemia Coronavirus: “La Serie C è la categoria che ha maggiori criticità, ci sono tante squadre che ogni anno fanno salti mortali a livello economico e per loro una riforma sarebbe necessaria, mentre per Serie A e Serie B non è necessaria. La Serie B a 40 mi sembra improponibile anche solo per la difficoltà di ripartire i soldi derivanti dai diritti tv che andrebbero divisi per il doppio delle squadre. Penso che in Italia si possa seguire l'esempio della Germania anche se spesso leggendo, come voi, le note uscite in questi giorni ho visto troppe divisioni fra le varie leghe. Bisogna capire che se da un lato vanno rispettati i protocolli per la sicurezza di tutti dall'altro bisogna ripartire in qualche modo con il calcio".