© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay: Ci sono tanti giovani che manifestano, oltre alle qualità tecniche, anche tanta personalità. Credo che Barella e Zaniolo in questo spicchino. Io ho visto Nicolò giocare in Primavera e non faceva la differenza come in Serie A. Barella è un gradino superiore, ma entrambi hanno tutti i connotati per diventare calciatori da Juventus. Per caratteristiche di corsa, ma anche somatiche, sono da Juventus. Ma sarei più contento se venissero distribuiti tra tutte le squadre italiane".