Cosmi racconta: "Come decisi di mettere Grosso esterno sinistro"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha raccontato come Fabio Grosso fu schierato terzino sinistro: "Andò che ero in auto con Palazzi, il mio secondo, e dovevamo fare la formazione per una partitella di inizio stagione. Io non potevo andare in panchina per un lutto. Mi chiese: 'Chi metto a sinistra?'. A sinistra avevamo l'unico brasiliano tecnicamente scarso che ho allenato. Non ricordo neanche il nome. 'Lui no - risposi -. Che se fa una buona partita, poi resta'. 'Metto Grosso', propose Palazzi. Mi venne da sorridere. Palazzi mi chiese: 'Secondo te da trequartista ha una speranza di giocare qualche minuto in A?'. No, non aveva speranza. Allora l'abbiamo provato esterno".