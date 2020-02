vedi letture

Costacurta avvisa il Napoli: "Messi fenomeno ma attenzione a De Jong e Griezmann"

Come per ogni squadra che affronta il Barcellona, anche per il Napoli domani al San Paolo occorrerà avere un occhio di riguardo per Leo Messi. Per Alessandro Costacurta, ex campione del Milan oggi opinionista Sky, l'argentino non è l'unico pericolo che dovranno fronteggiare gli uomini di Gennaro Gattuso: "De Jong e Griezmann sono due giocatori fantastici - spiega a Il Mattino - e abituati a partite del genere, però il fuori classe assoluto è Messi. Ma questo Barcellona non è imbattibile come lo era quello di Iniesta e Xavi".