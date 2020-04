Costacurta: "Il gol di Baggio alla Juve nel 2001 tra i più belli della storia del calcio"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport di quello che secondo lui è il gol più bello di Roberto Baggio, suo ex compagno di squadra con la maglia rossonera e azzurra: "Quello sul lancio di Pirlo a Torino, nel 2001, è stato un gioiello. Invece di calciare usa la caviglia per spostare la palla e saltare il portiere, è uno dei gol più belli nella storia del calcio, non solo tra quelli realizzati da Roby".