Costacurta incorona Gama: “Mi ricorda Cannavaro”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice commissario della FIGC Alessandro Costacurta ieri pomeriggio al Mazza ha premiato assieme a Michele Uva il capitano della Nazionale femminile Sara Gama per le sue cento presenze in azzurro spendendo poi parole d'elogio per il centrale della Juventus paragonandola a un grande del nostro calcio come quel Fabio Cannavaro capitano nel trionfo ai Mondiali del 2005 e poi Pallone d'Oro: “Le 100 presenze in azzurro sono un bellissimo traguardo. Gama è un difensore sensazionale, che mi ricorda tantissimo Cannavaro per la sua capacità di anticipare l'avversario e giocare a testa alta”.