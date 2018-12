© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale, ha parlato attraverso Sky Sport dell'1-1 ottenuto dall'Inter contro il Psv Eindhoven in Champions League. Queste le sue considerazioni: "L'Inter doveva vincere. Se non riesci a vincere gare del genere, sinceramente i rimpianti aumentano molto. Era una partita alla portata ed era apparecchiata benissimo: la squadra di Spalletti si è preoccupata più di quello che faceva il Tottenham che di vincere la propria gara. C'è da annotare però il fatto che, al Camp Nou, l'Inter abbia perso giocando contro i big del Barcellona e che gli Spurs abbiano pareggiato giocando con molti campioni che sono rimasti in panchina", riporta Fcinternews.it.