Fonte: Dall'inviato a Bologna Dario Ronzulli

Alessandro Costacura ha parlato a margine della presentazione dell'Europeo Under 21 direttamente da Bologna. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Questo Europeo Under 21 ci permetterà di seguire da vicino tanti giocatori davvero interessanti. C'è stata tanta collaborazione fra Mancini e Di Biagio. Non solo, anche negli altri paesi, perché le varie Nazionali hanno deciso di venire a giocare questa competizione al meglio delle proprie possibilità. Non sono solo giovani, sono anche dei campioni affermati. L'Italia fuori dai Mondiali? Ci sta perdere, ma non in quel modo. Quando sono arrivato in federazione mi hanno chiesto di scegliere il nuovo CT. L'unica cosa che ho chiesto è stata di non vedere più vedere l'atteggiamento avuto contro la Svezia".