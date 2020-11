Costacurta: "L'Atalanta ha colpito nei punti deboli. Non ha concesso niente al Liverpool"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e talent di SKY, è tornato sulla vittoria dell'Atalanta sul Liverpool. “Vai a colpire nei punti deboli, Tsimikas e Williams sono due ragazzi che giocano poco, per la prima volta insieme. Di conseguenza devi avere la capacità di creare così tanto, concedendo niente. Il Liverpool nel primo tempo non ha mai tirato, nel secondo c’è solo un’occasione. Come diceva Gasperini all’andata, l’intensità era diversa. Oggi non hanno permesso di servire gli attaccanti, c’erano Mané e Salah”.