Costacurta: "L'Atalanta smetta di nascondersi: può lottare per lo Scudetto"

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan e della Nazionale italiana ora commentatore per Sky ha parlato della futura lotta scudetto: "L'Inter si è avvicinata alla Juventus dopo gli ultimi accadimenti ma soprattutto penso che l'Atalanta deve smetterla di nascondersi perché secondo me ha tutte le qualità per lottare per lo scudetto".