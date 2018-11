Costacurta: "L'Inter dovrà avere coraggio con il Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco prima del fischio di inizio della sfida tra Inter e Barcellona, Billy Costacurta ha parlato del match di Champions League, in scena questa sera a San Siro: "La scelta di Dembelé può creare difficoltà alla difesa dell'Inter. E' una gara molto stimolante per l'Inter, che dovrà avere molto coraggio questa sera". L'ex Milan è tornato sulla gara di andata con i blaugrana: "Spalletti ha ripetuto spesso che i nerazzurri sono stati bravi a conquistare palla, subito persa per la pressione del Barcellona. Sarà il segreto di questa partita", ha concluso ai microfoni di Sky Sport.