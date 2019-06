© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta, è stato intercettato dai microfoni dai microfoni di Sky presso il ritiro della Nazionale Under 21: "L'Italia è fra le più forti all'Europeo. La squadra non è mai stata così forte, anche a livello di esperienza. C'è molta pressione perché è davvero una grande squadra. Un anno fa sembrava che il nostro calcio fosse morto. Il realtà nelle varie giovanili i giocatori bravi ci sono sempre stati, serviva solo cambiare filosofia: contro la Svezia ho visto Immobile e Belotti difendere sulla linea di centrocampo e questo mi ha fatto davvero incazzare. Ho detto a Roberto Mancini che non avrei più voluto vedere una situazione del genere".