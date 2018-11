Costacurta: "Napoli, attento ai centimetri e alla velocità del Psg"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Napoli e Paris Saint-Germain, Alessandro Costacurta ha analizzato le possibili chiavi tattiche del match di Champions League a San Siro: "Con Cavani in panchina il Pag dovrebbe essere più equilibrato. In difesa ha ritrovato Thiago Silva e ha tre centrali molto veloci. Il Napoli non è forte di testa mentre loro hanno centimetri. Il tecnico Tuchel ha voluto indirizzare la gara sulla velocità", ha detto ai microfoni di Sky Sport.