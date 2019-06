© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Tottenham-Liverpool: "Io le ho anche perse le finali. Quando vinsi le coppe in realtà non volevi far altro che abbracciare chi ha perso. Una bellissima immagine l'abbraccio tra Pochettino e Klopp, anche quando perdi dopo una partita giocata così. Credo che l'errore dopo 2' rimarrà nei ricordi di tutti quelli del Tottenham. Non ho mai visto una squadra favorita giocare così male, poi credo che la sconfitta per alcuni ha aiutato ma ha messo più pressioni. Forse le mie aspettative erano più alte, ma non c'era niente".