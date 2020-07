Costacurta sul Napoli da Ancelotti a Gattuso: "Rino sceglie anche il colore delle mutande"

Billy Costacurta, ex difensore e commentatore di Sky Sport, parla così dagli studi dell'emittente satellitare del cambio di marcia del Napoli da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso: "Gattuso secondo me ha cacciato qualche urlo in più rispetto ad Ancelotti. L'ammutinamento è stata una delle pagine peggiori del Napoli negli ultimi anni, e forse Carlo ha un po' permesso questa cosa. Rino no, ha deciso anche il colore delle mutande dei suoi giocatori".