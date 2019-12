© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dagli studi di Sky Sport l'ex difensore Alessandro Costacurta fornisce un rapido giudizio sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Questo è un trofeo che premia la complessità delle squadre, la completezza. L'Inter, per un motivo o per l'altro, non lo è stata: per organico, per continuità di prestazioni... E alla fine è arrivata appunto l'eliminazione".

Parlando del peggio e del meglio di serata, ha poi citato entrambi gli attaccanti nerazzurri: "Per quanto riguarda i primi dico Lukaku, perché è mancato lui dopo una partita in cui l'Inter ha costruito tanto. Nel meglio però ci metto quell'altro, Lautaro Martinez, che si sta facendo grande".