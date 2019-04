© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta ha parlato della sfida di Champions tra Manchester City e Tottenham nel pre-partita in onda su Sky Sport: "Guardiola secondo me si è rivisto la partita Liverpool-Tottenham, in cui il Liverpool riuscì a vincerla all'ultimo minuto su autorete e in cui il Tottenham ebbe grandi occasioni. La squadra di Pochettino in trasferta è molto pericolosa. All'andata sin da subito ha dimostrato quello che voleva fare, essere aggressiva e non dando la possibilità al City di fare il suo fraseggio. Dopo c'è stato il rigore fallito dai Citizens, ma queste difficoltà si sono verificate per tutta la partita, soprattutto per i due centrocampisti, Sissoko e Winks sono stati molto bravi. Questi quarti ci stanno indirizzando verso allenatori moderni, questa può essere una via futura". Chiosa finale su Eden Hazard, oggetto dei desideri del Real Madrid: "Lo metto tra i primi cinque e credo piaccia anche alle Merengues".