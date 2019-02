© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, durante la trasmissione prima delle gare di Champions League, ampio spazio alla querelle Icardi. Alessandro Costacurta è d'accordo con la decisione dell'Inter di togliere la fascia: "Io credo che all'Inter non ce l'abbiamo col ragazzo, ma con chi gli sta intorno. Il comportamento dell'entourage mette in imbarazzo il club, come ha detto letteralmente Spalletti in conferenza stampa. C'è il procuratore che si permette di dire alcune frasi o di tenere certi comportamenti e quando si è capitani alcune cose non sono permesse. Mi è sembrata automatica la decisione dell'Inter, presa dai dirigenti e dall'allenatore. Icardi tornerà a segnare, ma in mezzo a un certo imbarazzo".