© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona e del Brasile, dopo l'amichevole vinta ieri contro la Repubblica Ceca per 3-1 ha parlato al microfono di Sportmediaset. "Inter? Ho tanti amici ancora lì, ho bei ricordi. La partita vinta? Non c'è dubbio che i calciatori entrati in campo nel secondo tempo hanno alzato il livello della squadra. Chiaro che, pensando alla Copa America, ognuno di noi dovrà fare il massimo con i rispettivi club per arrivare alla miglior forma", le sue parole.