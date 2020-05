Covid-19, le nuove indicazioni per parrucchieri ed estetiste: il documento Inail

E' l'Inail, attraverso il proprio sito ufficiale, a rendere noto il documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV 2 nel settore della cura della persona , ovvero i servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici.

Dopo un ampio resoconto in merito alla crescita del numero di imprese del settore per la cura della persona registrato in Italia negli ultimi anni, e un’analisi di contesto del settore suddivisa per regione, vengono illustrate le nuove misure di lavoro:

A) SERVIZI DI BARBIERI E PARRUCCHIERI

Sarà opportuno ridurre il numero di trattamenti in contemporanea per limitare il numero di persone all'interno del locale (distanziamento di almeno due metri tra le postazioni di trattamento), ma ci saranno deroghe ai giorni di chiusura ed estensione degli orari di apertura dei locali (con orari di lavoro flessibile e turnazione dei dipendenti). Sarà possibile realizzare aree di attesa anche all’esterno dei locali, e riorganizzare degli spazi interni e utilizzo di barriere separatorie, al fine di garantire le attività e il distanziamento fra clienti ed operatori: quando possibile, già in fase di prenotazione (obbligatoria), è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente, che al momento del servizio sarà dotato di mantella e asciugamano monouso.

Occorrerà poi separare nettamente le zone di passaggio, di lavoro e di attesa e, ove, possibile lavorare con le porte aperte.

In caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa; in caso contrario, potrà accedere al locale disinfettando le mani con l'apposito prodotto sito all'ingresso, dove sarà consegnata all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento

del servizio. Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici.

B) ALTRI TRATTAMENTI ESTETICI

Lavorando in ambiente generalemtne singoli e separati (cabine) e prevedendo le prestazione misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali

ci si deve attenere, queste le indicazioni per estetiste.

Durante i trattamenti estetici, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi em in particolare, per i trattamenti del viso che implicano l’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative; sono però vietati l’uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio.

Al termine di ciascuna sessione si provvederà alla sanificazione del locale, garantendo anche il ricambio di aria nella cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente.

Al termine del documento, sono poi indicate le misure specifiche del lavoratore, richiamato in primo luogo all’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche (associate a visiere e schermi facciali) durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente; occorrono, ove previsti, anche dispositivi di protezione individuale per quanto concerne la vestizione/svestizione, cong gli indumenti che dovranno essere giornalmente lavati con prodotti specifici a una temperatura di almeno 60 C° e per un tempo di almeno 30 minuti.

Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Particolare attenzione dovrà essere poi posta ai locali spogliatoi e ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia giornaliera degli stessi: se dotati di finestre queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura.