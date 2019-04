CR600, Kutuzov ricorda: "A 17 anni niente donne, pensava solo al fisico"

© foto di Filippo Gabutti

Ha appena segnato il gol numero 600 in carriera con un club. Cristiano Ronaldo ha realizzato la prima rete nel lontano 2002, quando aveva appena 17 anni e vestiva la maglia dello Sporting. La gara era contro la Moreirense, la partita finì 3-0 con doppietta di quello che diventerà CR7. Ad aprire le marcature ci pensò Vitali Kutuzov, ex punta di Milan, Bari, Pisa e Avellino. "Più dei gol ricordo le sue emozioni, era pazzo di felicità e nell’esprimerla si vedevano tutti i suoi 17 anni", ha detto l'ex calciatore bielorussi attraverso La Gazzetta dello Sport.

Niente donne, solo lavoro per diventare il migliore. Emerge questo ritratto di CR7, già da giovanissimo. Kutuzov, infatti, ha poi proseguito: "Se chiedeva delle donne bielorusse? Ma va, zero. A quei tempi parlavamo solo di calcio, le donne erano fuori dai nostri discorsi. Si allenava tanto e bene, ma non da fissato o più di noi compagni. Di sicuro aveva una cura del corpo molto al di sopra della media, non ho più visto nessuno così preso da questo aspetto. In spogliatoio si toglieva la maglietta e stava lì davanti allo specchio per molto tempo. Analizzava ogni centimetro del suo corpo: spalle, addome, gambe. E passava molto tempo in palestra, chiedendo a tutti come irrobustirsi. Ma non lo faceva per andare in copertina sulle riviste, voleva solo diventare un calciatore migliore", le parole dell'ex giocatore.