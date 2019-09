© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le novantatré reti con la maglia del Portogallo messe a referto da Cristiano Ronaldo è già in se un record incredibile. Ma il portoghese della Juventus non vuole fermarsi. In attesa di tornare in campo con la divisa bianconera l'ex Real Madrid ha messo nel mirino un nuovo traguardo: quello delle 109 reti con la maglia di una nazionale attualmente in mano all'iraniano Ali Daei, attuale recordman di tutte le rappresentative nazionali. Sedici gol di distanza non sono pochi ma visto il giocatore di cui stiamo parlando neanche tanti. Anzi.