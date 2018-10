CR7: "Buon Halloween a tutti". Sui social la foto in maschera

Milan, Rabiot resta il sogno di Leonardo per rinforzare il centrocampo

Inter, rinnovo Icardi: accordo sulla durata ma non sull'ingaggio

Juve, Bentancur: "Grazie Allegri per la fiducia. Mi piace giocare mezzala"

Milan, occhi in casa Juve per gennaio: piacciono Benatia e Rugani

Gattuso, battere il Genoa per riacquistare credito coi tifosi e con Leo

Torino, rinnovo in vista per N'Koulou: firmerà fino al 2023

Milan, sogno Thiago Silva ma è meglio non illudersi

Milan, per Bonaventura infiammazione al ginocchio sinistro

E' Inter-Juventus anche sul mercato: duello per il gioiello viola Chiesa

Milan, ballottaggio Bakayoko-Kessie per affiancare Biglia col Genoa

Dolcetto o scherzetto? Pastore, acquistato per brillare come a Palermo

Batistuta: "Volevo fare il dirigente alla Fiorentina ma non rientro nei piani"

Dolcetto o scherzetto? Vidal, "scippo" del Barça per scaldare la panchina

Dolcetto o scherzetto? Pjaca, telenovela estiva che non ha mai inciso

Happy Halloween to everyone!!🎃👻 pic.twitter.com/0x8sPgSHht

Cristiano Ronaldo e la sua famiglia vestiti per Halloween. Questa l'ultima foto postata sui suoi social da CR7: "Buon Halloween a tutti", ha scritto il campione della Juventus.

