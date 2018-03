CR7 da record: è il terzo miglior marcatore delle nazionali

© foto di J.M.Colomo

Doppietta in amichevole, un altro record per Cristiano Ronaldo. Con i due gol siglati ieri, infatti, CR7 sale a quota 81 gol segnati (in 148) partite con la maglia del Portogallo. Numeri che fanno dell'asso del Real Madrid il terzo miglior marcatore della storia per quanto riguarda le nazionali di calcio. Superato il giapponese Kunishige Kamamoto, -3 da Ferenc Puskas a 84 gol con l'Ungheria. Irraggiungibile, al primo posto, l'iraniano Ali Daei.