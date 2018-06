CR7 eguaglia Puskas: è il miglior marcatore con una nazionale europea

© foto di www.imagephotoagency.it

Come Ferenc Puskas: con la tripletta di oggi, Cristiano Ronaldo raggiunge quota 84 gol con la maglia del Portogallo, in 151 presenze. Numeri che ne fanno, a pari merito con il campione ungherese, il miglior marcatore di tutti i tempi per quanto riguarda le Nazionali europee. Leader della classifica mondiale, invece, l'irraggiungibile iraniano Ali Daei, a quota 109 reti con la selezione di Teheran.