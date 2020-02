© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi la festa in famiglia per i suoi 35 anni, domani invece si prospetta una serata sotto i riflettori. Stando a quanto riportato da Tuttosport Cristiano Ronaldo, fenomeno della Juventus, potrebbe infatti essere a Sanremo, per la serata del Festival nella quale sarà protagonista la sua compagna Georgina Rodriguez.