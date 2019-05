CR7 fa visita a Hamilton a Montecarlo durante le prove del GP

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica la Juventus scenderà in campo per l'ultima volta in questa stagione ma intanto Massimiliano Allegri ha lasciato i suoi a riposo fino a domani, visto che non ci sono più obiettivi da raggiungere. In tutto questo Cristiano Ronaldo ha scelto di trascorrere il suo giovedì a Montecarlo, dove sono iniziate le prove del Gran Premio di Monaco in programma per domenica. Il portoghese ha fatto visita al campione del mondo Lewis Hamilton, come testimoniato dal tweet della F1.