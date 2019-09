© foto di Imago/Image Sport

È il proprietario di uno dei pochi record che Cristiano Ronaldo ancora non ha superato nella sua straordinaria carriera. Ali Daei ha segnato 16 reti in più dell'asso portoghese con la maglia della sua Nazionale, l'Iran, ed è al primo posto di questa speciale classifica. Con il poker rifilato alla Lituania, CR7 è arrivato a quota 93 e vede il traguardo sempre più vicino. E la leggenda persiana sembra ormai rassegnata a cedere lo scettro, come ha affermato ai microfoni di A Bola: "Credo che ce la farà a superarmi, è un grande giocatore e ormai sono sicuro che accadrà. Tutti i record sono fatti per essere migliorati".