CR7 nemico pubblico, ma Allegri ha una priorità: capire dov'è Isco

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo nemico pubblico numero uno, ok. Ma il vero rebus tattico da sciogliere per la Juventus, evidenzia Tuttosport, è un altro: capire dove sarà Isco. Il campione spagnolo è l'arma tattica in più di Zinedine Zidane: svaria per tutto il campo, non dà punti di riferimento e non sbaglia passaggi. Un giocatore imprevedibile, un po' l'immagine di un Real Madrid che non ha schemi fissi ma fa della propria qualità ciò che serve per superare l'ostacolo.