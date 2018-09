CR7, primo gol dopo 28 tiri. Come l'anno scorso nella Liga

© foto di www.imagephotoagency.it

28 tiri per il primo gol: Cristiano Ronaldo ha trovato la sua prima rete in Serie A, il momentaneo 1-0 della Juventus sul Sassuolo (risultato finale 2-1) al ventottesimo tiro in questo campionato. La stessa cosa gli era capitato l'anno scorso in Liga con la maglia del Real Madrid. Lo riporta Opta.