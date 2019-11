CR7 raggiunge Maldini: 174 presenze in coppe UEFA. -14 da Casillas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo come Paolo Maldini: con la partita di oggi contro la Lokomotiv Mosca, il campione portoghese della Juventus, ha raggiunto l'ex capitano del Milan per numero di presenze nelle competizioni UEFA per club. Al primo posto c'è Iker Casillas (188 apparizioni), seguito appunto da CR7 e Maldini a quota 174. Staccato Xavi con 173 gare giocate.