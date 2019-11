CR7 sì, Douglas Costa no. E De Ligt in forse: Juve, il borsino pre Atletico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo c'è: dopo la sostituzione contro il Milan e la mancata presenza contro l'Atalanta, la Juventus ritroverà il campione portoghese contro l'Atletico Madrid in Champions. Gli altri? Tuttosport stila il borsino delle condizioni dei bianconeri, abbastanza acciaccati in vista del confronto europeo.

Douglas Costa non ci sarà. Non uno stop gravissimo per il brasiliano, che però sarà ai box per circa 15 giorni. Oggi se ne saprà di più sulle condizioni di De Ligt e Bernardeschi: Sarri spera di recuperarli entrambi, ma non è detto che voglia rischiare. Discorso analogo per Alex Sandro, che dovrebbe essere comunque a disposizione, ma per il quale il tecnico bianconero potrebbe aspettare la gara di domenica contro il Sassuolo. Dovrebbe invece esserci Rabiot, anche se come titolare dovrebbe tornare Matuidi, al fianco di Pjanic e Khedira.