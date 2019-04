L'ex difensore Roberto Cravero ha parlato a Radio Sportiva: "Icardi? C'è stato un messaggio positivo della squadra, hanno dimenticato per 90 minuti tutte le polemiche che c'èrano state. L'Inter per 45 minuti ha fatto una gara di alto livello. Penso che la cessione del bomber argentino sia scontata. Potrebbe non essere scontata se le offerte in arrivo non fossero all'altezza. In quel caso bisognerebbe trattare con lui anche sulla scelta del prossimo allenatore. Lautaro? Merita di giocare per quello che ha fatto, ma lasciare fuori Icardi adesso diventa una scelta difficile. Genoa? Primo tempo imbarazzante e penso che Prandelli debba preoccuparsi. Sanabria? Palloni giocabili zero. Se hai giocatori come lui e Kouamé devi sfruttarli in un certo modo. La vittoria dell'Empoli ha messo in apprensione tutte le squadre che si ritenevano già salve. Adesso il Genoa deve andare a conquistare quei 5 punti che gli permetteranno la salvezza".