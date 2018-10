Crecco salva il Pescara, Palermo autoritario, Hellas k.o. Il punto sulla B

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Pescara di Pillon mantiene la vetta in extremis. Una rete di Crecco permette agli adriatici di pareggiare contro il Cosenza e di rintuzzare l'attacco del Palermo. Il Pescara, dunque, è in testa con 19 punti ed esce indenne dalla trasferta in terra calabrese: non basta ai Lupi il gol di Maniero.

Un Palermo da battaglia vince a Carpi e supera l'Hellas Verona: terza vittorie nelle ultime quattro per Stellone. Al Cabassi finisce 0-3 con tre marcatori diversi: Falletti, Jajalo e Nestorovski. I rosanero iniziano a carburare e sono guai per le altre pretendenti alla promozione diretta in A.

L'Hellas Verona di Grosso inciampa contro l'Ascoli di Vivarini: decide una rete di Cavion nel finale di gara. Bel pareggio tra Cittadella e Foggia: succede tutto nel primo tempo.

Vantaggio dei pugliesi con Chiaretti e pareggio dei veneti con Iori. Il Cittadella rimane in zona playoff. Nella parte centrale della classifica da segnalare le vittorie di Perugia e Venezia: gli umbri di Nesta supera dopo un match palpitante il Padova di Bisoli: decide una rete al 91' di El Yamiq.

Colpaccio di Zenga contro la Cremonese di Mandorlini: gara solida e di qualità con l'acuto di Di Mariano nel finale. Può essere la svolta della stagione. Da disputare, oggi, 31 ottobre, alle 19.00 Salernitana-Livorno e alle 21 Lecce-Crotone. Rinviata per avverse condizioni meteo Spezia-Benevento, mentre il Brescia osserva il turno di riposo.