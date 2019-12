Cremonese, Baroni: "Ottima prestazione, cerchiamo continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Marco Baroni ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo il passaggio del turno in coppa Italia ottenuto contro l'Empoli: "Abbiamo interpretato nel modo giusto la gara, l'Empoli è una squadra forte ma mi è piaciuta la nostra prestazione di squadra. Felice per il passaggio del turno, ma ancor di più per ciò che abbiamo fatto vedere. Tante occasioni create, poi è chiaro che si corra qualche pericolo". Sull'andamento in campionato, invece, l'allenatore commenta: "Nelle ultime settimane abbiamo giocato bene, ma fa tutto parte della crescita della squadra. Sappiamo che la classifica è corta, siamo alla ricerca di continuità. Purtroppo i tanti infortuni non ci hanno permesso di fare sempre le stesse scelte. Con serenità e corsa possiamo risalire la china". E sulla crescita della squadra: "Ho sempre cercato di portare le mie idee, io ricerco un gioco dinamico: oggi lo abbiamo fatto bene grazie agli inserimenti. Soddimo e Palombi hanno fatto un bel lavoro, abbiamo sfruttato gli spazi e la profondità senza tralasciare il palleggio". Sul futuro: "Conosco bene la B, siamo partiti con grandi aspettative ma con i nomi non si va lontano. C'è da togliere pressione e lavorare sempre più duramente, nessuno ti regala nulla. Dobbiamo calarci meglio in questa realtà".