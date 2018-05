Cremonese, Claiton: "Siamo stati sfortunati, sarà una lotta fino alla fine"

Risultato finale: Cremonese-Novara 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claiton Dos Santos, giocatore della Cremonese, ha parlato cosi a Sky Sport nel post partita: "Dopo che siamo stati con un uomo in più abbiamo creato tantissime occasioni, siamo stati sfortunati. Potevamo e volevamo portare l'intera posta a casa ma non ci siamo riusciti nemmeno stavolta. Sarà una lotta fino alla fine e bisogna battagliare fino all'ultimo. Quarto gol in campionato? Si, è stata una piccola rivincita per me. Dobbiamo continuare a lavorare fino alla fine".