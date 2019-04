Risultato finale: Livorno-Cremonese 1-3

Daniele Croce, giocatore della Cremonese, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Dazn: "La doppietta è arrivata nella giornata migliore, sapevamo l'importanza di questa partita. L'abbiamo preparata come sempre, forse in campo ci abbiamo messo un po' di cattiveria e sopratutto molta più qualità in fase di possesso palla. Mi sento ancora bene e la corsa non è mai stata un problema nella mia carriera".