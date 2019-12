© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono 23 i calciatori convocati da Marco Baroni per la sfida contro l’Empoli in Coppa Italia. Assenti per infortunio Boultam, Deli, Kingsley, Ravanelli e Terranova. Questo l’elenco:

Portieri: Agazzi, Ravaglia, Volpe

Difensori: Bianchetti, Bignami, Caracciolo, Claiton, Migliore, Mogos, Renzetti, Zortea

Centrocampisti: Arini, Castagnetti, Cella, Girelli, Gustafson, Soddimo, Valzania

Attaccanti: Ceravolo, Ciofani, Palombi, Piccolo, Spini