Cremonese, il cordoglio del mondo grigiorosso per Mondonico

Il “Mondo” dopo 7 anni di lotta indomita si è arreso al male che l’aveva colpito a tradimento. Emiliano Mondonico, uno fra i simboli più importanti della storia grigiorossa che ha saputo ritagliarsi uno spazio davvero notevole nel calcio nazionale, si è spento a 71 anni appena compiuti nell’ospedale di Milano dove era ricoverato da qualche tempo. Geniale, ribelle, istrionico era amatissimo dai tifosi grigiorossi con i quali ha condiviso passione, gioie e trionfi. I numeri parlano chiaro: un centinaio di gol da giocatore (88 con la Cremonese in 224 presenze) e più di mille panchine fra i professionisti come allenatore (circa 200 in grigiorosso spalmate in 7 campionati). Sembra ieri, quando “el màgher de Riòlta” dava spettacolo nelle finali del CSI a Lovere con la squadra dell’oratorio, poi l’approdo alla Cremonese nel 1966. Sono passati ormai cinquant’anni dall’esordio in grigiorosso (festeggiato allo Zini lo scorso 13 novembre): 20 partite e 2 gol in serie C poi l’esplosione. Nella stagione successiva, in serie D, è capocannoniere del girone con 17 gol e guida la Cremo alla promozione. Il Torino lo vuole: c’è da sostituire Gigi Meroni, e Mondo vola in serie A. Ma qualcosa non va. Due campionati con i granata, poi il Monza di Radice per finire all’Atalanta. Il richiamo di Cremona è però troppo forte, e Mondonico torna alla corte di Luzzara. E’il 1972 e giocherà per sette stagioni. La migliore? Certamente quella del 1974/75: ad aprile ha già messo a segno 20 reti (in 29 partite) ma a Solbiate Arno il ginocchio fa crac e mette fine al sogno di tornare nel calcio maggiore. Classe da vendere, ma discontinuo, alterna grandi giocate a lunghe pause dividendo spesso i tifosi in pro e contro. Nel febbraio ’77, il suo gol a Piacenza dà la scossa decisiva verso la promozione in B, esperienza che dura solo un anno. Nella stagione successiva, in C1, si divide fra panchina e Coverciano, dove frequenta con profitto il Supercorso da allenatore. Il 15 giugno 1979, dà l’addio al calcio giocato insieme a Luciano Cesini in una memorabile serata allo Zini ed entra a far parte dello staff tecnico del settore giovanile grigiorosso. Arriva ad allenare la formazione Allievi (con Vialli e Galbagini) quando, dopo le dimissioni di Vincenzi nell’aprile dell’82, il tandem Luzzara-Miglioli gli affida la panchina della prima squadra che naviga in pessime acque in serie B. Sette partite incredibili e una salvezza miracolosa, gasano Cremona e la Cremonese che, contro ogni pronostico, nel 1982/83 sfiora la serie A mettendo in mostra un gioco da favola. L’appuntamento con la storia è rimandato di una sola stagione e, nel 1984, i grigiorossi tornano nella massima serie dopo 54 anni. Grande stratega in panchina mostra scarsa diplomazia davanti a microfoni e a taccuini: Mondo è così, prendere o lasciare. Il campionato di serie A 1984/85 è nettamente fuori portata per la Cremonese che retrocede pur giocando un ottimo calcio. Si ferma a Cremona anche nella stagione successiva per un interlocutorio campionato di B prima di passare al Como in A. Poi, in successione, Atalanta e Torino due volte, Napoli, Cosenza, Fiorentina e AlbinoLeffe. Nel suo palmares, una Coppa Italia e una Mitropa Cup con il Torino (oltre alla finale di Coppa Uefa con L’Aiax, dopo aver eliminato il Real Madrid, quella del famoso “gesto della sedia”) e altre quattro promozioni dalla B alla A. Nel 2007 torna sulla panchina della Cremonese nel frattempo rilevata dal Cavalier Giovanni Arvedi: purtroppo le grandi aspettative e i sogni grigiorossi si infrangono sul Cittadella in quel maledetto pomeriggio del’8 giugno 2008. Nella stagione successiva, ancora tre mesi in panchina, da dicembre a marzo, poi le dimissioni. Nel 2009 rientra all’AlbinoLeffe per due stagioni segnate nel 2011 da una tenace lotta contro un terribile nemico che gli si era insediato nel ventre. Ha chiuso la sua carriera di mister con sei partite sulla panchina del Novara in serie A subentrando ad Attilio Tesser poi richiamato dalla dirigenza novarese. Negli ultimi anni ha proseguito la sua attività di commentatore sportivo senza mai dimenticare il legame con Cremona e la Cremo.

Ciao “Mondo”, indomito cuore grigiorosso.