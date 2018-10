Cremonese, Mandorlini: "Momento non felice, ma dobbiamo superarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Cremonese, Andrea Mandorlini, analizza così la sconfitta casalinga contro il Venezia: "C’è molta amarezza, è una sconfitta che fa male. Ci siamo anche mossi come avevo preparato ma non siamo stati pericolosi. Sapevo che un episodio poteva essere decisivo, ma due sconfitte di fila ci pesano purtroppo - riporta TrivenetoGoal -. Muovere la classifica sarebbe stato importante. Loro sono stati bravi a colpirci. Siamo stati leggeri nell’azione del gol subito. Il momento non è felice ma insieme dobbiamo cercare di uscirne".