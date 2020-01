© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato nel dopo gara della sfida contro la Lazio in Coppa Italia soffermandosi anche su due calciatori che ha allenato nella passata stagione – Castrovilli della Fiorentina e Strefezza della SPAL – che stanno trovando spazio in Serie A in questa stagione: "Sono giovani e interessantissimi. Mi hanno dato tanto e stanno facendo bene in A, soprattutto Castrovilli".