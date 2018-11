Cremonese, Rastelli: "Il Lecce è stato più concreto di noi"

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Argentina-Messico, le formazioni ufficiali: Icardi in attacco con De Paul

Brasile, infortunio Neymar non preoccupa

Amichevole internazionale, Campbell-gol e Costarica vince in Perù

River Plate, si riflette se acquistare Quintero ora in prestito dal Porto

Palmeiras, Scolari: "Siamo vicini al titolo ma non possiamo festeggiare"

River Plate, per la Libertadores più di 65mila al Monumental

B.Juniors, Bombonera piena per la rifinitura. Tevez abbraccia tifoso

Libertadores, Infantino arrivato a Buenos Aires per la finale

Copa Libertadores, l'All-Star Best di River Plate-Boca Juniors

Incidenti prima di River-Boca, due giocatori trasportati in ospedale

River, D'Onofrio: "Non vogliamo vantaggi e sosteniamo il Boca"

Boca, Angelici: "Non eravamo in condizione di giocare, è la decisione giusta"

Superclasico-day, River-Boca rinviata: "Non ci sono le condizioni"

Brasile, il Palmeiras si è laureato campione per la decima volta. È record

La Cremonese perde 2-0 contro il Lecce. Il tecnico dei grigiorossi, Massimo Rastelli, interviene così in sala stampa: "Nel primo tempo c’è stata solo la Cremonese, nella ripresa il Lecce. La differenza è stata nella concretezza dei giallorossi nel realizzare i due gol. Il Lecce è una squadra importante è che gioca bene. Di certo noi abbiamo fatto poco per portare a casa il risultato”. Lo riporta Pianeta Lecce.

