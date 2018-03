Crespo: "Inter, la Champions è possibile. Ci vuole convinzione"

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha parlato della stagione della squadra di Spalletti ai microfoni di Inter Tv. Queste le sue dichiarazioni, riprese da fcinternews: "Per quest'anno sono fiducioso: il materiale c'è e l'allenatore è molto bravo. L'Inter sta ritrovando le proprie certezze e i propri giocatori. Ci sono grandi giocatori che ancora non sanno di esserlo, ma questo è un problema che risiede dentro la loro mente: deve esserci la predisposizione ad aprirsi alla novità e all'informazione. Lavorando su questi aspetti, l'Inter migliorerà. Molti non hanno ancora capito quanto sono forti. Lotta Champions? La Lazio ha più consapevolezza, ma non è abituata a lottare su più fronti e l'Inter deve approfittare di questo. E credo che possa farcela tranquillamente".