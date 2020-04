Crespo: "Lautaro resti all'Inter e Dybala segua Sarri per diventare il più forte"

vedi letture

Hernan Crespo, storico ex attaccante della nostra Serie A e ora allenatore del Defensa y Justicia in Argentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche di alcuni connazionali che attualmente militano nel nostro campionato, ripartendo da Lautaro: "Gli consiglio di restare all'Inter, senza alcun dubbio. Questa è la prima stagione da inamovibile che vive fuori dall'Argentina: gli servono almeno tre anni di continuità e crescita prima di pensare a un nuovo trasferimento". Poi su Dybala: "Deve seguire Sarri e diventerà uno dei più grandi. Serve tempo per vedere i frutti della rivoluzione culturale adottata dalla Juve con il nuovo tecnico. Mi aspetto che accolgano le sue idee anche sul mercato, altrimenti Sarri dovrà applicare il suo gioco a un materiale che non è adatto".