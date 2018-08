Crespo: "Lazio, girone tosto ma non sottovaluterei quello del Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hernan Crespo, ospite dei microfoni di Sky, parla così del sorteggio di Europa League, di cui è stato protagonista oggi: "Girone veramente tosto per la Lazio, ma non è così scontato, deve stare attento. Vorrei tornare a vedere le squadre italiane vincere, perché dal nostro successo col Parma sono passati 20 anni, è davvero tanto".

Higuain o Immobile: chi sarà maggiormente decisivo?

"Sarà interessante per il futuro della Nazionale vedere Ciro in partite internazionali. Per Higuain, dopo tanti anni di Champions, fare l'Europa League non sarà un problema. Penso comunque che lo vedremo più in campionato".

La favorita secondo te?

"Ci sono squadre di blasone, se le grandi squadra decidono di puntarci possono portare a casa la coppa. Lo stesso Chelsea, vediamo se Sarri punterà all'Europa quest'anno. Il Siviglia è specializzato in coppe".