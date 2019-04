Crespo: "Non vedo bene Piatek insieme a Cutrone. Manca equilibrio"

© foto di Federico De Luca

Hernan Crespo, storico ex attaccante dell'Argentina e protagonista della nostra Serie A, ha parlato da doppio ex in vista di Parma-Milan alla Gazzetta dello Sport: "Piatek con Cutrone? C'è il rischio di sbilanciarsi troppo. Credetemi: la miglior qualità di una squadra è l'equilibrio. In questo momento questo è garantito dal 4-3-3. Piatek ha il gol nel sangue ma ha anche molta strada da fare. Non mettiamogli pressione con paragoni scomodi come Shevchenko. Gattuso? E' stato bravissimo. Ora c'è solo da chinare la testa e pedalare: il traguardo è vicino. Penso che la partita contro il Parma finirà in pareggio e non lo faccio per accontentare tutti ma perché penso che i rossoneri fatichino contro le squadre che non concendono spazi".