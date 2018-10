Cristiano Ronaldo, apprezzamento per Allegri su twitter

Nell'intervista rilasciata quest'oggi a Sky, a due giorni dal derby di Milano, Mauro Icardi ha confermato che la scorsa estate c'è stata la possibilità concreta di lasciare l'Inter. Non erano solo rumors, né solo scambi di informazioni. Ma trattative che si basavano su una clausola...

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Allegri intento a spiegare, Cristiano Ronaldo concentrato ad ascoltare per carpire le indicazioni del proprio allenatore. Questa la foto postata da 'CR7' sul profilo Instagram, quasi un omaggio ad Allegri rinforzato dal commento, ancora una volta affidato a un'emoji: il pollice alto, che nel linguaggio universale è inequivocabilmente un simbolo di apprezzamento. Il campione portoghese ha esternato spesso la stima nei confronti dell'allenatore bianconero: una conferma che non fa che tranquillizzare i tifosi bianconeri e la società.

